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Аргументы и Факты

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ЦБ и Генпрокуратура разрабатывают ограничения для «раздолжнителей»

ЦБ и Генпрокуратура разрабатывают ограничения для «раздолжнителей»

Банк России и Генпрокуратура РФ разрабатывают меры для ограничения «раздолжнителей» - компаний, которые предлагают гражданам списать долги и инициировать личное банкротство, сообщает РБК со ссылкой на источник в кредитной организации.

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