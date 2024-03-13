ЦБ и Генпрокуратура разрабатывают ограничения для «раздолжнителей»

Банк России и Генпрокуратура РФ разрабатывают меры для ограничения «раздолжнителей» - компаний, которые предлагают гражданам списать долги и инициировать личное банкротство, сообщает РБК со ссылкой на источник в кредитной организации.
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