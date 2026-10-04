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Царьград

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Эксперт Рокотянская: До 160 тыс. по вкладам не облагать НДФЛ

Эксперт Рокотянская: До 160 тыс. по вкладам не облагать НДФЛ

Русские могут не платить НДФЛ с первых 160 тыс. рублей процентного дохода за 2026 год при условии, что ключевая ставка ЦБ останется ниже 16%.

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