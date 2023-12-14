Неожиданные откровения и пронзительные признания звезд: третий сезон шоу «Злые языки» стартовал на RUTUBE

В новых выпусках зрителей ждут не только интересные герои, но и новый состав ведущих предоставлено пресс-службой13 декабря на национальном видеохостинге RUTUBE вышел третий сезон нашумевшего шоу «Злые языки».
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