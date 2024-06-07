Министр труда выступил против перехода на шестидневную рабочую неделю

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Власти России не намерены вводить в стране шестидневную рабочую неделю. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил РИА Новости.
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