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Аргументы и Факты

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Корея угрожает Зеленскому: Сеул ждет извинений за раскрытие его тайн

Корея угрожает Зеленскому: Сеул ждет извинений за раскрытие его тайн

Зеленский на Генассамблее ООН сообщил о передаче Южной Корее военнопленных из КНДР. Его заявление стало нарушением соглашения о конфиденциальности, Сеул потребовал извинений, пригрозив «решительными мерами».

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