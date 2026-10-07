Корея угрожает Зеленскому: Сеул ждет извинений за раскрытие его тайн

Зеленский на Генассамблее ООН сообщил о передаче Южной Корее военнопленных из КНДР. Его заявление стало нарушением соглашения о конфиденциальности, Сеул потребовал извинений, пригрозив «решительными мерами».
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КНДР может спросить Сеул с какой стати они принимают такие передачи от Киева и для чего.