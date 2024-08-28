Камеры в кабинете гинеколога обнаружили в одной из уфимских больниц прямо напротив смотрового кресла. Скандалу быть

Виктор Коряцкий

А где же врачебная тайна? Согласие на видеосъемку должно оплачиваться по самому дорогому тарифу порносайтов, и авторские права на демонстрацию своего "сокровища" должны соблюдаться неукоснительно. В таком случае должен быть составлен договор с указанием процента отчислений в пользу снимаемого. Не удивлюсь если эти камеры установили юные гинекологи, наслушавшись речей развивать малый бизнес и конкурировать друг с другом, после чего перестают быть друзьями.