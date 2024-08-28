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Камеры в кабинете гинеколога обнаружили в одной из уфимских больниц прямо напротив смотрового кресла. Скандалу быть

Камеры в кабинете гинеколога обнаружили в одной из уфимских больниц прямо напротив смотрового кресла. Скандалу быть

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Комментарии
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Валерий Викторович Баженов
Врачи то есть, ЛЕКАРЕЙ нет!
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, в соседнем здании общежитие мастурбеков. Для них, видимо, прямая трансляция в лечебных целях.
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1 час.
Виктор Коряцкий
А где же врачебная тайна? Согласие на видеосъемку должно оплачиваться по самому дорогому тарифу порносайтов, и авторские права на демонстрацию своего &quot;сокровища&quot; должны соблюдаться неукоснительно. В таком случае должен быть составлен договор с указанием процента отчислений в пользу снимаемого. Не удивлюсь если эти камеры установили юные гинекологи, наслушавшись речей развивать малый бизнес и конкурировать друг с другом, после чего перестают быть друзьями.
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1 час.

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