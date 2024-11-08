Алексей Зотьев 7 ноября 2024 г., 14:47 Украинцы недовольны уровнем благосостояния своих семей В тот самый момент, когда прогрессивное человечество ломает голову над дальнейшей судьбой Украины, пытаясь ответить на вопрос, какой план по мирному урегулированию военного конфликта в итоге озвучит вновь избранный президент США Дональд Трамп, представители украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова опубликовали результаты опроса, направленного на изучение уровня жизни простых украинцев.