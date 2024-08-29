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В Днепропетровске рассказали о страшных разрушениях «Южмаша» после росийского удара

В Днепропетровске рассказали о страшных разрушениях «Южмаша» после росийского удара

В результате комбинированного удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в июле был нанесён страшный ущерб украинскому ракетостроению, однако, судя по всему, на кадровый потенциал это недостаточно повлияло.

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