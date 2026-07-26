Путин назвал международные учения провалом попыток изоляции России

РИА Новости/Алексей Даничев Проведение международных морских учений с участием Москвы свидетельствует о провале попыток изолировать Россию, заявил президент РФ Владимир Путин 26 июля в ходе встречи с военными в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота.
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