Путин назвал международные учения провалом попыток изоляции России

РИА Новости/Алексей Даничев Проведение международных морских учений с участием Москвы свидетельствует о провале попыток изолировать Россию, заявил президент РФ Владимир Путин 26 июля в ходе встречи с военными в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота.