В Краснодаре реконструировали бой 1942 года у Пашковской переправы

На площадке мемориального комплекса «Защитникам Пашковской переправы» в рамках проекта «Переправа памяти» воссоздали бой 1942 года, приурочив мероприятие к 83-й годовщине освобождения Кубани и Битвы за Кавказ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новые переговоры ...
- ХЛ Полиция Дербента ...
- ЛБ Светлана Пермяков...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым