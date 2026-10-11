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Царьград

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В Краснодаре реконструировали бой 1942 года у Пашковской переправы

В Краснодаре реконструировали бой 1942 года у Пашковской переправы

На площадке мемориального комплекса «Защитникам Пашковской переправы» в рамках проекта «Переправа памяти» воссоздали бой 1942 года, приурочив мероприятие к 83-й годовщине освобождения Кубани и Битвы за Кавказ.

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