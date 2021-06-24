Медведково

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Сергунина: Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

Сергунина: Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

Столичные власти реализуют различные меры поддержки предприятий этого сектора экономики Первое место заняла Москва в рейтинге инновационного российских регионов, подготовленном Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики».

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