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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Некит о Скоропупе: «Он единственный игрок, чей талант в Медиалиге овер. Действительно очень талантливый пацан»

Президент 2Drots Некит высказался о хавбеке «Урала» Илье Скоропупове. В WINLINE Медиалиге полузащитник выступал за «Титан», 2Drots и ФК «10».

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