В Конгрессе США одобрили проект бюджета. Украине денег не выделили

Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США в субботу, 30 сентября, представила собственный проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине.
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