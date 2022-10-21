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Количество погибших при обстреле переправы в Херсонской области возросло до 4

Количество погибших при обстреле переправы в Херсонской области возросло до 4

РИАМО - 21 окт. Количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела мирной переправы через Днепр в Херсонской области достигло 4 человек, сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

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