Количество погибших при обстреле переправы в Херсонской области возросло до 4

РИАМО - 21 окт. Количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела мирной переправы через Днепр в Херсонской области достигло 4 человек, сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».