На Челябинскую область обрушились снегопад и метель. Дороги в регионе перекрыты

Южноуральские трассы не успевают очистить от засыпающего их снега. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на всей территории региона продолжается сильный снегопад, начавшийся в ночь на вторник, 26 декабря.
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