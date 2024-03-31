Решение проблем с неконтролируемой миграцией: баланс между безопасностью граждан и интересами корпораций

Изображение gorzavod.ruМиграционная экономикаВ продолжение материала «МИ-6 и мигранты: не сумев победить Россию на поле боя, Великобритания постарается развалить её изнутри» сегодня поговорим об экономических аспектах миграции.
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