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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щетинин упал в штрафной «Краснодара» после контакта с Оздоевым – Шадыханов назначил пенальти и отменил его после ВАР. Хавбек «Ахмата» получил желтую за симуляцию

Судья назначил пенальти в пользу « Ахмата » в матче с « Краснодаром », а потом отменил. Команды проводят встречу в рамках 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).

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