Российским нефтяникам доплатят за дешевый бензин на АЗС

Запрет на экспорт нефтепродуктов из России, введенный в конце сентября, частично отменен. Более того, добывающим компаниям вернули компенсации, регулирующие их доходы от экспортных поставок топлива и стабильные цены горючего на внутреннем рынке.
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