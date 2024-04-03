«Здесь и сейчас»: россияне бросились «эмоционально» скупать машины

Ажиотаж на авторынке приблизился к уровню первых дней начала СВО в 2022 году, пишет «Коммерсант». Дилеры и аналитики говорят о росте «эмоциональных покупок» автомобилей и ожидают продолжения роста продаж в апреле, поскольку производителям нужно расчищать переполненные склады, а покупатели «привыкли бояться подорожания».
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