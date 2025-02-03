В Приморье задержан подозреваемый в афере с пенсионеркой

В Приморье задержан 19-летний мужчина, подозреваемый в участии в мошеннической схеме «Родственник попал в беду» в качестве курьера, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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