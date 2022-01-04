Эксперт указал на главную ошибку после открытии брокерского счета

Инвестиции в ценные бумаги – один из способов сохранить и преумножить свои накопления. Но прежде чем покупать акции, новичкам нужно разобраться, как открыть брокерский счет, как им правильно пользоваться, во что вкладываться, и как избежать рисков.
Инвестиции в ценные бумаги – один из способов сохранить и преумножить свои накопления. Но прежде чем покупать акции, новичкам нужно разобраться, как открыть брокерский счет, как им правильно пользоваться, во что вкладываться, и как избежать рисков.
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