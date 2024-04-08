Экономист Кашин спрогнозировал «второй китайский шок» в России

После массового наплыва дешевых китайских товаров в конце 90-х и начале 2000-х годов политический климат изменился, поэтому в странах с развитым протекционизмом не стоит ожидать «второго китайского шока», но к России это не относится, заявил директор Центра комплексных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
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