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Экономист Кашин спрогнозировал «второй китайский шок» в России

Экономист Кашин спрогнозировал «второй китайский шок» в России

После массового наплыва дешевых китайских товаров в конце 90-х и начале 2000-х годов политический климат изменился, поэтому в странах с развитым протекционизмом не стоит ожидать «второго китайского шока», но к России это не относится, заявил директор Центра комплексных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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