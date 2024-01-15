Депутат бундестага Науйок: Зеленский лишь ищет, где взять что-нибудь еще

Депутат бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок подверг критике политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса в стране и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нацелен лишь на то, чтобы "взять что-нибудь еще".