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Добрый Мир

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Лидеры ШОС обсудят дальнейшее углубление многопланового сотрудничества

Лидеры ШОС обсудят дальнейшее углубление многопланового сотрудничества

Лидеры стран ШОС Секретариат Шанхайской организации сотрудничества В Астане 3—4 июля проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором принимает участие президент России Владимир Путин.

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