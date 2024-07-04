Лидеры ШОС обсудят дальнейшее углубление многопланового сотрудничества

Лидеры стран ШОС Секретариат Шанхайской организации сотрудничества В Астане 3—4 июля проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором принимает участие президент России Владимир Путин.
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