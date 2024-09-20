Астраханка извинилась перед всеми жителями города за свою древнейшую профессию

Обращение девушки, которая занималась на улице проституцией, записали на видео. Первый раз ночную бабочку заметили вдоль дороги на Николая Островского, где располагается ТЦ «Островский» и медицинский колледж.
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