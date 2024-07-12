Паппергер верит информации CNN о покушении на убийство

Армин Паппергер, генеральный директор немецкой компании Rheinmetall, подтвердил свою веру в информацию, распространенную американским телеканалом CNN, в которой утверждалось, что российское правительство планирует его ликвидировать.
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