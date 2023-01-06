Как изменятся цены на топливо в Молдове на выходных

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу, 6 января, новую максимальную стоимость основных нефтепродуктов стандартного типа, которая начнет действовать с завтрашнего дня и будет действительна до 9 января.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу, 6 января, новую максимальную стоимость основных нефтепродуктов стандартного типа, которая начнет действовать с завтрашнего дня и будет действительна до 9 января.
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