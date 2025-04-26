Так вот почему британцы вдруг резко расхотели отправлять наземные войска на Украину? The Times приводит сегодня слова коммодора авиации Блайта Кроуфорда, который до прошлой недели возглавлял Центр воздушной и космической войны Королевских ВВС.
Что ж ты, джентльмен, сдал назад?
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Александр Салтановский
Обосрались наглосаксы, а ещё против них ничего и не началось, только то, что происходит на территории укрорейха!
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16 час.
Игорь Кузнецов
Обычная тактика "нагнетания напряжённости" и кто "первый моргнёт". Вспомним от том, что Русско-японская война (1904-1905 годов, в которой столкнулись колониальные интересы двух империй), выдвинула Японию в число ведущих держав мира. Но боевые действия показали неготовность Российской империи к большой войне, а это вызвало проведение в стране ряда реформ, направленных на "модернизацию" государственного аппарата. Далее - заключение "позорного мира" и потом, уже в 1945 году, возврат территорий Южного Сахалина и гряды. Сейчас "уроки учтены", будет иначе.
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12 час.
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