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Что ж ты, джентльмен, сдал назад?

Что ж ты, джентльмен, сдал назад?

Так вот почему британцы вдруг резко расхотели  отправлять наземные войска на Украину? The Times приводит сегодня слова коммодора авиации Блайта Кроуфорда, который до прошлой недели возглавлял Центр воздушной и космической войны Королевских ВВС.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Обосрались наглосаксы, а ещё против них ничего и не началось, только то, что происходит на территории укрорейха!
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16 час.
Игорь Кузнецов
Обычная тактика &quot;нагнетания напряжённости&quot; и кто &quot;первый моргнёт&quot;. Вспомним от том, что Русско-японская война (1904-1905 годов, в которой столкнулись колониальные интересы двух империй), выдвинула Японию в число ведущих держав мира. Но боевые действия показали неготовность Российской империи к большой войне, а это вызвало проведение в стране ряда реформ, направленных на &quot;модернизацию&quot; государственного аппарата. Далее - заключение &quot;позорного мира&quot; и потом, уже в 1945 году, возврат территорий Южного Сахалина и гряды. Сейчас &quot;уроки учтены&quot;, будет иначе.
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12 час.
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