Обосрались наглосаксы, а ещё против них ничего и не началось, только то, что происходит на территории укрорейха!

Игорь Кузнецов

Обычная тактика "нагнетания напряжённости" и кто "первый моргнёт". Вспомним от том, что Русско-японская война (1904-1905 годов, в которой столкнулись колониальные интересы двух империй), выдвинула Японию в число ведущих держав мира. Но боевые действия показали неготовность Российской империи к большой войне, а это вызвало проведение в стране ряда реформ, направленных на "модернизацию" государственного аппарата. Далее - заключение "позорного мира" и потом, уже в 1945 году, возврат территорий Южного Сахалина и гряды. Сейчас "уроки учтены", будет иначе.