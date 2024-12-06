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Трамп объявил, что в его администрации будет «царь» по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты - Дэвид Сакс

Трамп объявил, что в его администрации будет «царь» по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты - Дэвид Сакс

Недавно избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в свою должность после инаугурации 20 января 2025 года, продолжает подкреплять амплуа «экспериментатора» в американской политике.

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