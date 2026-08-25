Слюсарь: Новошахтинский НПЗ приостановлен после удара БПЛА

Ночью 25 августа 2026 года беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько южных регионов России — в Ростовской области поврежден Новошахтинский НПЗ и сгорело 4,5 га леса, в Краснодарском крае погибли двое и ранены еще два человека, а в Белгородской области за сутки 114 обстрелов унесли жизни трех мирных жителей.