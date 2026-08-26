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Аргументы и Факты

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Психолог Лисицына рассказала, как снизить тревожность из-за новостей

Психолог Лисицына рассказала, как снизить тревожность из-за новостей

Ограничение времени на чтение новостей и баланс между негативной и позитивной информацией могут помочь снизить тревожность, рассказала Луганскому Информационному Центру клинический психолог Анна Лисицына.

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