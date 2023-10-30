Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до $100 из-за палестино-израильского конфликта

Цена нефти марки Brent уже в ноябре может подняться выше уровня $100 — такой сценарий допустим при условии обострения палестино-израильского конфликта, включения в него новых сторон, а также атак на месторождения Ближнего Востока, заявил «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.