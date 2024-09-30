Новый Tank 700 засветился у российских дилеров и на автодроме ФСО

Портал «Китайские автомобили» опубликовал снимки флагмана Great Wall, сделанные у столичного дилера. По собственной информации «Мотора» показывали Tank 700 и на автодроме ФСО: в минувший уикэнд в Подмосковье проходили показательные выступления водителей Гаража особого назначения, а «семисотый» стоял в одном ряду с государственными автомобилями Aurus и Hongqi.