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Территорию площадью свыше 25 тыс. кв. м освободили от незаконной застройки в Южном Бутове

Территорию площадью свыше 25 тыс. кв. м освободили от незаконной застройки в Южном Бутове

В районе Южное Бутово освободили территорию от незаконно возведенного многоквартирного дома. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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