Одна из самых необычных представительниц российского шоу-бизнеса, исполнительница Катя Лель рассказала журналистам в недавнем интервью, что ей приснился сон, в котором она узнала об окончании российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.
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