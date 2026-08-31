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Газета.ру

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Глава МИД Сибига: Украина работает над закрытием неба и помощью в энергетике

Глава МИД Сибига: Украина работает над закрытием неба и помощью в энергетике

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал новый «политико-дипломатический сезон», в котором Киев будет работать над «закрытием неба» и энергетическим энергооборудованием.

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