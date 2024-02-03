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Минюст РФ признал иноагентом правозащитника Олега Орлова

Минюст РФ признал иноагентом правозащитника Олега Орлова

Министерство юстиции России второго февраля включило в реестр иностранных агентов бывшего председателя совета правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) Олега Орлова; депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина.

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Комментарии
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Валерий Василенко
И что с ними дальше будет?
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16 час.
Валерий Василенко
Спокойно будут гадить дальше?
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16 час.

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