В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошла олимпиада по инженерному обеспечению и маскировке «Без права на ошибку»

Ребятам необходимо было продемонстрировать чёткие и скоординированные действия в сложных условиях обстановки: это и передвижение на поле боя, с преодолением системы невзрывных инженерных заграждений, и проделывание проходов во взрывных инженерных заграждениях различными способами.