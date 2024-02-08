F1-Insider: Ньюи не поддержит Хорнера и останется в Red Bull Racing

F1-Insider: Ньюи не поддержит Хорнера и останется в Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolГлава конструкторского штаба Red Bull Racing Эдриан Ньюи не уйдет вслед за Кристианом Хорнером из команды, рассказал F1-Insider со ссылкой на собственные источники.