F1-Insider: Ньюи не поддержит Хорнера и останется в Red Bull Racing

F1-Insider: Ньюи не поддержит Хорнера и останется в Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolГлава конструкторского штаба Red Bull Racing Эдриан Ньюи не уйдет вслед за Кристианом Хорнером из команды, рассказал F1-Insider со ссылкой на собственные источники.
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