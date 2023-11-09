Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Европа проигрывает битву с антисемитами

Европа проигрывает битву с антисемитами

Еврокомиссия: Европейские евреи сегодня снова живут в страхе @ Riccardo Milani/Hans Lucas/Reuters Tекст: Валерия Вербинина «Европейские евреи сегодня снова живут в страхе», заявляет Еврокомиссия и перечисляет целую серию антисемитских выходок и преступлений, всплеск которых прямо сейчас фиксируется в Европе.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Всрались они на Дальнем Востоке...  Все загадят и начнутся кровавые стычки...
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1 д.
Silver Kont
А при чём Биробиджан, там жидов днём с огнём не найдёшь, ещё в 30-е годы прошлого века оттуда сбежали...
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1 д.
В
Воробей
Правильно делали в СССР, различая антисемитизм и антисионизм. А сионисты всё норовят эти совершенно разные понятия спутать.
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1 д.

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