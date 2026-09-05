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В Петербурге 6-летняя девочка проглотила инструмент на приеме у стоматолога

В Петербурге 6-летняя девочка проглотила инструмент на приеме у стоматолога

Шестилетняя девочка проглотила медицинский инструмент на приеме у стоматолога в одной из клиник в Санкт-Петербурге.

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