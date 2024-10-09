Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Камала Харрис оскорбила лидеров России, КНР, КНДР и Венгрии

Камала Харрис оскорбила лидеров России, КНР, КНДР и Венгрии Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис вновь опустилась до откровенных оскорблений в адрес лидеров других стран, с которыми у действующей администрации Белого дома, мягко говоря, не складываются отношения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь Ткаченко
Раб всегда становится тираном, когда дорывается до власти.
Ответить
17 час.
Любовь Ткаченко
Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления.
Ответить
17 час.
ИР
Игорь Рябин
Абизяны вообще какашками кидаются. Этой недалеко до них.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх