Камала Харрис оскорбила лидеров России, КНР, КНДР и Венгрии Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис вновь опустилась до откровенных оскорблений в адрес лидеров других стран, с которыми у действующей администрации Белого дома, мягко говоря, не складываются отношения.