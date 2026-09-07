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Нижегородская правда

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Стала известна судьба Дворца спорта «Нагорный» после переезда ХК «Торпедо»

Стала известна судьба Дворца спорта «Нагорный» после переезда ХК «Торпедо»

Дворец спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде начали обследовать перед будущей реконструкцией. Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в ответ на вопрос корреспондента сайта pravda-nn.

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