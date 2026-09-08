Nuclear's Labor Day News Dump: Nine Reactors And An IPO Across the holiday and into Tuesday, the nuclear sector delivered news of a potential eight-reactor construction MOU, pricing details for Holtec's IPO, and a closed federal loan to resurrect another shuttered American nuclear plant.
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