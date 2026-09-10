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Царьград

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Федор Добронравов и О. Генри: кто еще родился 11 сентября

Федор Добронравов и О. Генри: кто еще родился 11 сентября

Народные приметы 11 сентября в День Ивана Постного помогали предсказывать погоду: утренний туман обещал теплую осень, а гром — морозы.

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