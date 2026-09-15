Неслихан и Бурак стали одними из самых популярных имен для детей в Подмосковье

Жители Подмосковья стали чаще называть детей именами из турецких сериалов. Об этом сообщается на сайте Министерства социального развития области.
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