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Культуромания

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Фоторепортаж: масштабная выставка «Песнь труда» пройдет в Гостином дворе

Фоторепортаж: масштабная выставка «Песнь труда» пройдет в Гостином дворе

С 24 по 28 сентября в Гостином дворе пройдет масштабный художественный проект Элеоноры Дудаковой «Песнь труда», посвященный одному из ключевых переломных периодов в истории отечественного искусства — возникновению сурового стиля.

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