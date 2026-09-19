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Собрал грибы в пакет — и пришлось выбросить: почему корзина до сих пор выигрывает

Собрал грибы в пакет — и пришлось выбросить: почему корзина до сих пор выигрывает

Раньше люди собирали грибы в плетеную корзинку, но сегодня грибники отправляются в лес с пакетом. Почему это не лучшее решение, рассказал миколог МГУ Никита Комиссаров.

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