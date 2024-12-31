📹❗️Перед нами редкие и уникальные кадры залповой стрельбы войскового ЗРК "Гибка-С" с применением одновременно 2 наиболее современных ЗУР 9М336 "Верба" по условной цели противника.
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📹❗️Перед нами редкие и уникальные кадры залповой стрельбы войскового ЗРК "Гибка-С" с применением одновременно 2 наиболее современных ЗУР 9М336 "Верба" по условной цели противника.