Закрытие параллельного импорта автомобилей: последствия и перспективы

В России с 1 января 2024 года прекращаются поставки автомобилей по параллельному импорту. Это решение было принято в связи с рядом факторов, включая повышение утилизационного сбора, курса валют и другие сложности.
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